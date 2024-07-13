Юристы объяснили, как можно возместить стоимость ремонта после залива квартиры

Из-за соседей сверху, которые залили квартиру, читателю «Российской газеты» пришлось ремонтировать натяжной потолок. Юристы пояснили, как можно возместить стоимость ремонта.
Соседка сверху залила квартиру, рассказывает житель Череповца Михаил. В квартире навесные потолки. В итоге на потолке образовался огромный «шар», который мог прорваться в любую минуту и затопить нижние этажи. «Мы вызвали технического смотрителя, чтобы он составил акт. Но так как это был пятничный вечер, смотритель пришел только в понедельник. За это время нам пришлось вызвать частных ремонтников, которые удалили “шар” (аккуратно слили воду), выдали акт о выполненных работах и чек. Когда же пришел смотритель, он не включил в акт повреждение навесного потолка, так как визуально уже не видно было повреждения», — говорит мужчина.
Акт о выполненных работах и фотографии «шара» смотритель в расчет брать не стал. Соседка отказалась решать вопрос мирным путем, только через суд. «Как правильно действовать?» — спрашивает читатель. Есть ли шанс, что суд возместит работы по починке потолка, если в акте это повреждение не значится, а есть только документы о выполненных восстановительных работах (стоимостью 16 тыс. руб.), чек и фотографии? Стоит ли вызывать частного оценщика и сможет ли он включить поврежденный, а затем восстановленный потолок в список причиненного ущерба?
В вопросе подтверждения повреждений потолка и понесенных убытков закон не предусматривает какого-то конкретного списка доказательств, который должен быть представлен в суде, отвечает юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Поэтому к иску можно прилагать подготовленный частным мастером акт, которым доказываются повреждения и соответствующие расходы.
«Представляется, что этого и связанных с ним доказательств (чек об оплате, счет и пр.) будет достаточно для возмещения убытков через суд. Конечно, при условии, если траты являются обоснованными и в целом соответствуют рыночным ценам», — говорит юрист.