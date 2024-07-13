Юристы объяснили, как можно возместить стоимость ремонта после залива квартиры

Соседка сверху залила квартиру, рассказывает житель Череповца Михаил. В квартире навесные потолки. В итоге на потолке образовался огромный «шар», который мог прорваться в любую минуту и затопить нижние этажи. «Мы вызвали технического смотрителя, чтобы он составил акт. Но так как это был пятничный вечер, смотритель пришел только в понедельник. За это время нам пришлось вызвать частных ремонтников, которые удалили “шар” (аккуратно слили воду), выдали акт о выполненных работах и чек. Когда же пришел смотритель, он не включил в акт повреждение навесного потолка, так как визуально уже не видно было повреждения», — говорит мужчина.