Пять самых популярных лекарственных растений, которые можно собрать в лесу

Он встречается на опушках, у оврагов, у тропинок. Это известное средство от повышенного давления, которое продается в аптеках в виде настойки. Но для общего успокоения нервов, от бессонницы можно обойтись отваром из собственноручно собранных верхушек этого растения. Как узнать пустырник? В высоту он вырастает от 40 до 100 см, имеет прочный стебель, сизоватые листья и розово-фиолетовые цветы в виде венчиков.