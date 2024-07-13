НАСА показало фотографию галактики в форме пингвина и яйца

В НАСА отметили, что «пингвин» и «яйцо» сближались в течение десятков миллионов лет. И теперь это одна галактика. Текущее расстояние между NGС 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.