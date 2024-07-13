НАСА показало фотографию галактики в форме пингвина и яйца

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показало, как выглядят галактики NGС 2936 и NGC 2937. Фотография была сделана с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» и опубликована в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).
«Пингвины — отличные родители даже в космосе. На новом фото от “Уэбба” две галактики: Пингвин (NGC 2936) и Яйцо (NGC 2937). Они находятся в космических объятиях, связанные голубоватой дымкой звезд и газов», — говорится в комментарии к фото.
В НАСА отметили, что «пингвин» и «яйцо» сближались в течение десятков миллионов лет. И теперь это одна галактика. Текущее расстояние между NGС 2936 и NGC 2937 примерно в 25 раз меньше, чем между Млечным Путем и ближайшей к нам галактикой.
Напомним, «Джеймс Уэбб» — самый мощный космический телескоп из существующих. Он способен обнаруживать относительно холодные планетные тела, расположенные на расстояниях до ста астрономических единиц от родительской звезды, а также получать спектральные линии этих планет. Такое не под силу ни одному другому телескопу.
Ранее сообщалось, что жители сразу нескольких регионов России увидели в небе необычный светящийся объект, который сняли на фото и видео.
По словам очевидцев, наблюдавших НЛО ночью, это был яркий объект, вокруг которого расходятся круги.
По одной из версий, это была ракета-носитель Ariane 6, запущенная с космодрома Куру.