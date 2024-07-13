В Иркутской области двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне

Сотрудники МВД, СК и прокуратуры устанавливают обстоятельства несчастного случая в Иркутском районе Приангарья, где утонул ребенок 2022 года рождения.
По информации следователей, в четверг вечером во дворе частного дома двухлетняя девочка, оказавшаяся без присмотра взрослых, забралась по лестнице на бортик каркасного бассейна и упала в воду. Никто не видел падения малышки, спасти ее было некому.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники полиции и Следственного комитета выясняют подробности случившегося, сообщили в областном главке СК.
Прокуратура тоже проводит проверку. Специалистам предстоит дать оценку исполнению законов об охране жизни детей и семейном благополучии.