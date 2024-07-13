Какая погода ожидает казахстанцев 13 июля

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, выпадением града и шквалистым ветром, на западе, северо-западе, юге, в центре и горах юго-востока страны — сильные дожди. Лишь на востоке страны с отрогом антициклона сохранится погода без осадков».