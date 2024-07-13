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Какая погода ожидает казахстанцев 13 июля

В Казгидромете рассказали, какая погода ожидает жителей Казахстана в субботу, 13 июля, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +24°

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, выпадением града и шквалистым ветром, на западе, северо-западе, юге, в центре и горах юго-востока страны — сильные дожди. Лишь на востоке страны с отрогом антициклона сохранится погода без осадков».

говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке — туман.

Днем в Алматинской области и в области Жетысу по-прежнему сильная жара, на юге Карагандинской области и области Абай также прогнозируется сильная жара.

На северо-западе Мангистауской области, на юго-востоке Атырауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Мангистауской областях, на западе Жамбылской, на западе, юге, в центре области Улытау, на юге Костанайской, в центре, на востоке и юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.