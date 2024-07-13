В Бурятии начались XIX Республиканские летние сельские спортивные игры

В Бичуре собрались более 1 300 спортсменов из всех уголков республики Бурятия на сельские спортивные игры. Мероприятия такого масштаба проходят раз в два года. Бичуринский район принимал игры 19 лет назад.
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, каждый район представил команды, которые соревнуются в тринадцати видах спорта: волейбол, футбол, легкая атлетика, армрестлинг, гиревой спорт, соревнования дояров и механизаторов, агитационно-массовый кросс, конный спорт, бурятская борьба, перетягивание каната, стрельба из лука, спортивное ориентирование и дартс. Футбольные матчи пройдут на стадионах двух сел.
Приезжих спортсменов разместили на проживание в школах. К мероприятию Бичуринский район готовился заранее.
В селе Бичура три стадиона, построенных по программе «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия. На Центральном стадионе провели капитальный ремонт стоимостью 45 миллионов рублей, там есть футбольное поле, две волейбольные площадки, баскетбольная площадка, беговые дорожки, трибуны для зрителей, легкоатлетическая площадка. Также в селе две дополнительные спортивные площадки, стоимостью 22 миллиона рублей каждый.