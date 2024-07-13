В Бурятии начались XIX Республиканские летние сельские спортивные игры

В селе Бичура три стадиона, построенных по программе «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия. На Центральном стадионе провели капитальный ремонт стоимостью 45 миллионов рублей, там есть футбольное поле, две волейбольные площадки, баскетбольная площадка, беговые дорожки, трибуны для зрителей, легкоатлетическая площадка. Также в селе две дополнительные спортивные площадки, стоимостью 22 миллиона рублей каждый.