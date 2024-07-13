Приметы на праздник Макушка лета: что нельзя делать 13 июля 2024 года

В субботу, 13 июля, в церковном календаре отмечается праздник — Собор двенадцати апостолов. В этот день принято вспоминают всех 12 апостолов. В народной традиции праздник называется — Макушка лета или Полупетр.
Что можно делать 13 июля:
- хорошим знаком считается съесть вареное яйцо, окрашенное в желтый цвет;
- также как и на Пасху, было принято красить яйца;
Что нельзя делать 13 июля:
- есть овощные салаты;
- умываться водой из крана (по поверьям, нужно умыться родниковой водой);
- работать в саду или в огороде;
Народные приметы:
- кукушка после Петрова дня кукует — к долгому лету;
- утром роса — будет солнечная погода;
- встреча в первой половине дня неудачно закончится.