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Приметы на праздник Макушка лета: что нельзя делать 13 июля 2024 года

В субботу, 13 июля, в церковном календаре отмечается праздник — Собор двенадцати апостолов.

В субботу, 13 июля, в церковном календаре отмечается праздник — Собор двенадцати апостолов. В этот день принято вспоминают всех 12 апостолов. В народной традиции праздник называется — Макушка лета или Полупетр.

Что можно делать 13 июля:

  • хорошим знаком считается съесть вареное яйцо, окрашенное в желтый цвет;
  • также как и на Пасху, было принято красить яйца;

Что нельзя делать 13 июля:

  • есть овощные салаты;
  • умываться водой из крана (по поверьям, нужно умыться родниковой водой);
  • работать в саду или в огороде;

Народные приметы:

  • кукушка после Петрова дня кукует — к долгому лету;
  • утром роса — будет солнечная погода;
  • встреча в первой половине дня неудачно закончится.