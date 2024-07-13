Выкинули из машины на глазах у детей: Двух котов с тяжелыми переломами спасли волонтеры за один день в Бурятии

— Из окна машины выкидывают кошку! — с такими словами волонтеру фонда «Собака Счастья» Стелле позвонили не равнодушные. Такие ситуации происходят нередко, в фонде содержатся более 40 кошек и значительная часть попала в новый дом при схожих обстоятельствах. Недавно волонтерам из Бурятии пришлось спасать двух животных с одинаковыми травмами в один день. Кота по имени Орион, нашли в коробке возле подъезда, а кошку Флейта на глазах очевидцев выкинули из окна машины.
— Нам сообщили, что около подъезда уже несколько дней лежит кот. Орион сидел в коробке и ели как передвигался, но аппетит был хороший. Мы его забрали, конечно, осмотрели. Оказалось, что его перелому уже две недели! Как он выжил? Кто его кормил? Я даже не представляю! — вспоминает волонтер фонда Стелла.
Орион сразу отправился на лечение в ветеринарную клинику. И вот, еще один звонок! Волонтерам рассказали, что из окна автомобиля на одной из улиц в Улан-Удэ выкинули кошку. У Флейты тоже была сломана лапа.
— Она либо при падении сломала лапу, либо уже была с такой. Я, к сожалению, не знаю. Я попросила, звонивших, ночь передержать где-нибудь кошку и на следующий день забрала ее, — рассказывает девушка. — Травмы у Ориона и Флейты почти одинаковые, и они между собой очень похожи. Было очень забавно видеть ветеринара, когда я привезла двух одинаковых кошек с переломами за один день.
Найденышам провели операции и они идут на поправку. Дело осталось за малым — обработать от паразитов и ограничить движение. Последнее дается волонтерам сложнее. Флейта и Орион оказались настоящими живчиками и, кроме того, за время, проведенное в клинике, стали очень близкими друзьями.
— Мы выдержали карантин в две недели и потом поселили их вместе. Вообще нежелательно так делать. Но сейчас у нас настолько ограниченное пространство, что просто нет места, — пояснила волонтер. — Где-то через месяц только мы поедем опять к врачу. И он скажет, нужно снимать спицу или нет. Сейчас, она стоит, чтобы кость правильно срослась.
Добрые руки для «близнецов по несчастью» уже подыскивают. Взять на себя заботу о коте или кошке с переломом — это большая ответственность. Волонтеры обещают помочь и научить правильно ухаживать за животными. История Ориона и Флейты закончилась благополучно, но это не всегда бывает так. 12 июля, еще одному коту со сломанной лапой потребовалась помощь. Животное слишком долго бродило по улицам с травмой из-за чего мышцы атрофировались и ее пришлось ампутировать.