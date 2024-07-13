Выкинули из машины на глазах у детей: Двух котов с тяжелыми переломами спасли волонтеры за один день в Бурятии

— Она либо при падении сломала лапу, либо уже была с такой. Я, к сожалению, не знаю. Я попросила, звонивших, ночь передержать где-нибудь кошку и на следующий день забрала ее, — рассказывает девушка. — Травмы у Ориона и Флейты почти одинаковые, и они между собой очень похожи. Было очень забавно видеть ветеринара, когда я привезла двух одинаковых кошек с переломами за один день.