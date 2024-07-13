Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь и +23 обещает погода в Иркутске 13 июля 2024

Слабый дождь и холодный ветер обещают в Иркутске 13 июля.

Источник: Комсомольская правда

Дожди решили обосноваться в областном центре и вот уже второй день их прогнозируют синоптики. Погода в Иркутске 13 июля 2024 обещает быть теплой. Воздух прогреется до +23, правда днем возможен слабый дождь в сопровождении холодного ветра. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 13 июля 2024

— Днем в столице региона переменная облачность, слабый дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Столбик термометра поднимется до +21…+23, — поделились метеорологи.

Пока погода в Иркутске 13 июля 2024 радует жителей областного центра ветром и дождем, в регионе продолжает господствовать жара. В северо-восточных районах Приангарья воздух прогреется до +28…+33.

В Нижнеилимском, Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах следует приготовиться к сильным и затяжным дождям, грозам, туману. Ветер преобладает западный, северо-западный 5−10 м/с. местами порывы будут достигать 15−20 м/с.