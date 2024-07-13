Дождь и +23 обещает погода в Иркутске 13 июля 2024

Дожди решили обосноваться в областном центре и вот уже второй день их прогнозируют синоптики. Погода в Иркутске 13 июля 2024 обещает быть теплой. Воздух прогреется до +23, правда днем возможен слабый дождь в сопровождении холодного ветра. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.