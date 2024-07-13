Дождь и +23 обещает погода в Иркутске 13 июля 2024

Дожди решили обосноваться в областном центре и вот уже второй день их прогнозируют синоптики. Погода в Иркутске 13 июля 2024 обещает быть теплой. Воздух прогреется до +23, правда днем возможен слабый дождь в сопровождении холодного ветра. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Днем в столице региона переменная облачность, слабый дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Столбик термометра поднимется до +21…+23, — поделились метеорологи.
Пока погода в Иркутске 13 июля 2024 радует жителей областного центра ветром и дождем, в регионе продолжает господствовать жара. В северо-восточных районах Приангарья воздух прогреется до +28…+33.
В Нижнеилимском, Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах следует приготовиться к сильным и затяжным дождям, грозам, туману. Ветер преобладает западный, северо-западный 5−10 м/с. местами порывы будут достигать 15−20 м/с.