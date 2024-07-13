Сибирячка поведала правду о китайском курорте

«Я считаю: если есть возможность пробовать необычные блюда, стоит ею воспользоваться, хотя в супермаркетах такие продукты приходится покупать на свой страх и риск. По упаковке с иероглифами почти никогда не понятно, что там внутри. Запросто может оказаться что-то очень острое. Вот я недавно ела колбасу из крови — она по вкусу похожа на печень. Ела голову свиньи — это кухня северного Китая. Ела куриные лапки, ну, тут не сильно кого-то удивишь этим, и куриную голову. Меня это все не отпугивает, но я понимаю, что некоторые, наверное, не смогут такое попробовать. Но я бы советовала рискнуть — часто это вкусно».