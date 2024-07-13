Сибирячка поведала правду о китайском курорте

Курорты Краснодарского края на юге России, Турция, Таиланд — наверное, так выглядит топ мест, где россияне любят нежиться у моря в свой отпуск. Но в последнее время популярность набирает еще один курорт — не для всех после пандемии очевидный. Там очень теплое море, вкусные фрукты, огромные порции в ресторанах, много бесплатных развлечений.
И это Китай.
Туристка из Иркутска Екатерина, которая провела месяц в городе Санья на острове Хайнань, рассказала о нюансах отдыха там в 2024 году.
Как попасть из России в Санью.
Большинство туристов из России летают на Хайнань по путевке. Цены на 7 ночей на двоих, судя по сайтам туроператоров, начинаются примерно от 130 тысяч рублей, больше всего туров предлагают по стоимости от 150 тысяч рублей на неделю. Туристам, которые отправляются в составе групп в Санью, оформляют бесплатную визу, которая дает право находиться на острове.
Но добраться до курорта можно и своим ходом, как это сделала Екатерина. Те, кто прилетел на Хайнань прямым рейсом из России, могут находиться на острове 30 дней без визы. Напрямую самолеты туда летают из Москвы, также недавно открылся прямой рейс из Красноярска.
Климат в Санье и море
Так что даже из Сибири сейчас можно попасть напрямую в тропики. А Санья — именно такое место. Сейчас, летом, там очень жарко.
«Тут всегда жара и очень влажно — температура воздуха примерно 30 градусов. И вечером тоже», — рассказывает Екатерина. По ее словам, из-за жары сейчас в Санье несезон, сами китайцы предпочитают отдыхать на Хайнане зимой, когда погода чуть более прохладная. И в этом есть плюс — туристов на острове летом мало вопреки стереотипам, что в Китае всегда и везде очень людно. Сейчас в Санье больше всего гостей из Казахстана, а также становится все больше туристов из России, приезжают и европейцы.
Еще один плюс отдыха в несезон — теплое море
«Иногда кажется, что в море даже еще теплее находиться, чем просто на улице. Есть дикие пляжи, где сильные волны и чуть более прохладная вода. Но в самой Санье почти везде есть волнорезы, поэтому волны до берега не доходят и вода отлично прогревается. Выходить из воды буквально не хочется», — говорит Катя, добавляя, что самый популярный пляж Саньи называется «Дадунхай» — он комфортный и красивый.
На пляжах, где бывают волны, даже не самые крупные, установлены таблички, что купаться запрещено, также там дежурят сотрудники, которые просят туристов выйти из воды.
«Но многие все равно купаются, — говорит Екатерина. — Здесь вообще очень много запрещающих табличек, которые и местные, и туристы игнорируют. Не говорю, что это хорошо — просто факт».
За морскими развлечениями в Санью и едут, среди туристов здесь популярен дайвинг.
«Как и на любом морском курорте, тут можно заняться снорклингом, дайвингом, покататься на сапах, на пляжах предлагают всякие бананы для тех, кто любит на них кататься. Можно рыбу половить с катера. Аквапарк тут есть, парки развлечений. Дикая природа вокруг Саньи очень красивая — я, к примеру, ездила на водопады, они тоже очень теплые», — говорит сибирячка, добавляя, что есть и экстремальные развлечения: рафтинг, роуп-джампинг — когда прыгаешь с огромной высоты с привязанной к ногам веревкой.
Она отмечает, что туристы с российскими водительскими правами могут арендовать в Санье электрический байк и передвигаться по острову на нем. Машину россиянину китайцы, скорее всего, в аренду тоже дадут, но, если такого водителя поймают инспекторы, им это не понравится.
Чем заняться в Санье бесплатно
Наверное, самый бюджетный способ отдохнуть в Санье помимо купания в море — прогулки по многочисленным паркам. Катя говорит, что это совсем не скучно. Каждый день отпуска можно выбирать новый парк:
"Вообще их здесь очень много — город весь как будто из парков состоит. И даже если у тебя денег нет, ты можешь в любой парк прийти погулять — это вообще самое простое, что можно придумать. И парки эти — не просто тропинка вдоль деревьев. Тут стараются делать их тематическими. Например, в одном нужно прямо по горе взбираться — там очень много ступенек, и прогулка — это хороший такой спорт. А с горы открывается классный вид на Санью.
Другой парк, я бы сказала, романтический — там можно на фуникулерах покататься. А в оформлении встречаются сердечки, ангелочки — очень мило. Думаю, там свадьбы устраивают: есть даже специальные места, где можно провести регистрацию.
Есть парки, где можно просто позаниматься спортом на уличных тренажерах.
А однажды я зашла в парк просто прогуляться, и оказывается, он был посвящен караоке. Через каждые 5 метров стояли китайцы и пели кто во что горазд. Причем они друг другу абсолютно не мешали, и их пение, довольно громкое, никого вообще не смущало. Вот такой парк. Конечно, долго там не погуляешь из-за шума, но заглянуть в такое колоритное место очень интересно".
Еда в Санье: куриные лапки и все кухни мира
Как говорит Екатерина, при выборе отеля на Хайнане, туристам стоит обращать внимание на то, какой завтрак там предлагают. Если завтрак обозначен как «китайский», стоит оценить свою степень любви к такой кухне — многие блюда специфические.
«Я познакомилась тут с туристами из Иркутска, которые купили, по их словам, дешевую путевку, им многое понравилось, но самым большим минусом они назвали завтрак, очень специфический. Обидно, если оплатил еду, но не смог ее есть, — говорит Катя. — В городе, конечно, больше всего ресторанов именно китайской кухни. Лучше ходить туда большими компаниями, если есть такая возможность, потому что порции просто огромные. На двоих даже одного салата и горячего окажется много. Китайские кафе рассчитаны на компании — в них круглые столы, где верхняя часть вращается, чтобы каждому гостю было удобно брать часть блюда с больших тарелок».
Китай, по словам туристки, — рай для любителей попробовать экзотические продукты.
«Я считаю: если есть возможность пробовать необычные блюда, стоит ею воспользоваться, хотя в супермаркетах такие продукты приходится покупать на свой страх и риск. По упаковке с иероглифами почти никогда не понятно, что там внутри. Запросто может оказаться что-то очень острое. Вот я недавно ела колбасу из крови — она по вкусу похожа на печень. Ела голову свиньи — это кухня северного Китая. Ела куриные лапки, ну, тут не сильно кого-то удивишь этим, и куриную голову. Меня это все не отпугивает, но я понимаю, что некоторые, наверное, не смогут такое попробовать. Но я бы советовала рискнуть — часто это вкусно».
Впрочем, еда в Санье не ограничивается куриными лапками и экзотической колбасой. По словам сибирячки, кухню здесь можно найти на любой вкус: европейскую американскую, японскую, мексиканскую и другие. Но такие блюда стоят дороже. Например, за японский рамен в ресторане просят примерно 40 юаней (1 юань по курсу на июль 2024 — чуть больше 12 рублей), рыба с рисом стоит 60 юаней. Бутылка обычной воды в супермаркете — один юань.
«Напряженка» разве что с привычными русскому человеку молочными продуктами: вкусный сыр или творог найти в Санье очень трудно — за ними надо ехать в европейские супермаркеты, цены в них выше.
«Вокруг море, поэтому, конечно, здесь можно попробовать разные морепродукты, а еще здесь очень вкусные фрукты. Есть доставка фруктов, но турист вряд ли будет ею пользоваться, можно покупать их просто на рынках», — говорит Екатерина.
Что важно знать?
Российские банковские карты в Китае в целом, и в Санье в частности, не работают — к этому нужно быть готовым. Сами китайцы платят везде с помощью приложений на телефонах, сканируя QR-код, но для туриста такие опции не будут доступны. Так что оплачивать все покупки на острове придется наличными. Здесь к таким деньгам относятся проще, чем в материковом Китае, где наличку местные почти не используют и в магазинах ей не рады.
Еще одна вещь, к которой нужно быть готовым — в Китае не работают многие привычные нам сайты и приложения. Здесь, к примеру, не откроется Telegram. Доступ к нему будет только у тех туристов, которые летят в отпуск с подключенным к российской сим-карте роумингом. Всем остальным нужно заранее подумать о том, по каким каналам связываться с родственниками, друзьями и коллегами в России. «Вконтакте» в Санье работает.
В Санье, в отличие от остального Китая, можно встретить вывески даже на русском языке, также здесь гораздо проще будет объясниться с местными, чем в других концах страны. Но все же — отправляясь в КНР, следует помнить, что китайцы очень редко говорят на каких-то языках, кроме китайского. Многие не понимают даже элементарных приветствий и вопросов на английском. Лучше заранее скачать на телефон приложение-переводчик.
За чем ехать в Санью? На этот вопрос Катя отвечает: за теплым морем, необычной едой и возможностью практически уединенного отдыха, что в контексте Китая звучит как оксюморон.
«Меня поразило, как мало здесь людей летом, чувствуешь себя комфортно. И здесь очень чисто — видно, что местные стараются делать город красивым, максимально приятным глазу. Он не похож, например, на типичные тайские курорты, где совсем другая атмосфера. Я вообще не ожидала такого от Китая», — делится впечатлениями сибирячка.
А еще в Санье очень приветливые местные жители, которые прекрасно относятся к русским туристам.
«Когда люди здесь узнавали, что я из России, они всегда сразу улыбались и говорили мне, что наши страны — друзья. Меня удивило даже, что здесь относятся к туристам настолько тепло. Это было очень приятно», — резюмирует Катя.