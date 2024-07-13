Оранжевый день: На Южном Урале введен предпоследний уровень погодной опасности

Он означает «погода опасна: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
В субботу в регионе действует штормовое предупреждение: ожидаются дожди, местами — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где — сильный, шквалистое усиление ветра при грозах — до 20−25 м/с.
Влияние Южного циклона обострилось во второй половине пятницы, 12 июля, когда наблюдался активный рост конвективной облачности. Вчера самая сложная обстановка сложилась на юго-западе. Например, на метеостанции Верхнеуральска за сутки выпала почти месячная норма осадков 76 мм (норма 77 мм). Очень сильный дождь там сопровождался грозами. В Челябинске накануне отмечено 30% от месячной нормы, а максимальный порыв ветра составил 19 м/с.
Сегодня будет облачно с прояснением, пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, на юге и западе — сильные и очень сильные, прошумят грозы, град, кое-где — крупный. Ветер северный, северо-восточный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление — до 20−25 м/с. Температура воздуха плюс 23−28.
Непосредственно в Челябинске 13 июля кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с, плюс 25−27 градусов. В 7.30 утра в центре города плюс 17, влажность 96%, ветер северный 7 м/с, атмосферное давление 734 мм ртутного столба, что ниже нормы.