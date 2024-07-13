Оранжевый день: На Южном Урале введен предпоследний уровень погодной опасности

Влияние Южного циклона обострилось во второй половине пятницы, 12 июля, когда наблюдался активный рост конвективной облачности. Вчера самая сложная обстановка сложилась на юго-западе. Например, на метеостанции Верхнеуральска за сутки выпала почти месячная норма осадков 76 мм (норма 77 мм). Очень сильный дождь там сопровождался грозами. В Челябинске накануне отмечено 30% от месячной нормы, а максимальный порыв ветра составил 19 м/с.