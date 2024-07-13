Православные 13 июля отмечают один из древних праздников: что обязательно нужно сделать

«Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из них в разное время года, с давних времен установила общее празднование на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня православная Церковь чествует память Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Также в течение церковного года у каждого из апостолов есть свои дни памяти», — комментируют в Челябинской епархии.