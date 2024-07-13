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Православные 13 июля отмечают один из древних праздников: что обязательно нужно сделать

Православная церковь 13 июля отмечает праздник Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов — торжество посвящено ученикам Иисуса Христа и вкладу каждого из них в распространение христианства по миру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из них в разное время года, с давних времен установила общее празднование на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня православная Церковь чествует память Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Также в течение церковного года у каждого из апостолов есть свои дни памяти», — комментируют в Челябинской епархии.

Двенадцать апостолов — ближайшие ученики и последователи Христа, составившие ядро первохристианской общины. Они проповедовали христианство по всему миру и нередко подвергались гонениям со стороны язычников. Почти все апостолы приняли мученическую смерть за веру, до конца оставшись верными Спасителю.

Праздник появился в IV веке от Рождества Христова. Церковь не случайно с давних пор установила общее празднование апостолов. Ведь, по словам митрополита Антония Сурожского, именно апостолы, «научившись от Иисуса Христа любви, несли эту любовь в мир, даря ее всем людям».

За эту любовь их истязали, побивали камнями, сажали в темницы, всячески мучили. Ни один из апостолов, кроме Иоанна Богослова, не умер своей смертью: все они приняли мученическую кончину. Император Константин Великий (306‑337) выстроил в византийской столице Константинополе храм во имя святых Двенадцати Апостолов.

На Собор 12 апостолов следует помириться с близкими, постараться наладить отношения с теми людьми, с кем возникли конфликты.

Традиционным для праздника угощением являются яйца и приготовленные из них блюда. Яйца добавляют в салаты, варят, жарят и даже красят, как на Пасху. Кроме того, праздник наступает на следующий день после окончания Петрова поста, поэтому ограничений на праздничном столе не предусмотрено, но предаваться обжорству не стоит, как и злоупотреблять спиртными напитками.

Считается, что сегодня нельзя назначать встречи и свидания в первой половине дня, все пройдет неудачно. Более того, существует поверье, что до полудня лучше не стоит вовсе покидать жилище.

Не рекомендуется на Собор 12 апостолов заниматься садоводством, ухаживать за растениями.

религии