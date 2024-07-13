Православные 13 июля отмечают один из древних праздников: что обязательно нужно сделать

«Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из них в разное время года, с давних времен установила общее празднование на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня православная Церковь чествует память Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Также в течение церковного года у каждого из апостолов есть свои дни памяти», — комментируют в Челябинской епархии.
Двенадцать апостолов — ближайшие ученики и последователи Христа, составившие ядро первохристианской общины. Они проповедовали христианство по всему миру и нередко подвергались гонениям со стороны язычников. Почти все апостолы приняли мученическую смерть за веру, до конца оставшись верными Спасителю.
Праздник появился в IV веке от Рождества Христова. Церковь не случайно с давних пор установила общее празднование апостолов. Ведь, по словам митрополита Антония Сурожского, именно апостолы, «научившись от Иисуса Христа любви, несли эту любовь в мир, даря ее всем людям».
За эту любовь их истязали, побивали камнями, сажали в темницы, всячески мучили. Ни один из апостолов, кроме Иоанна Богослова, не умер своей смертью: все они приняли мученическую кончину. Император Константин Великий (306‑337) выстроил в византийской столице Константинополе храм во имя святых Двенадцати Апостолов.
На Собор 12 апостолов следует помириться с близкими, постараться наладить отношения с теми людьми, с кем возникли конфликты.
Традиционным для праздника угощением являются яйца и приготовленные из них блюда. Яйца добавляют в салаты, варят, жарят и даже красят, как на Пасху. Кроме того, праздник наступает на следующий день после окончания Петрова поста, поэтому ограничений на праздничном столе не предусмотрено, но предаваться обжорству не стоит, как и злоупотреблять спиртными напитками.
Считается, что сегодня нельзя назначать встречи и свидания в первой половине дня, все пройдет неудачно. Более того, существует поверье, что до полудня лучше не стоит вовсе покидать жилище.
Не рекомендуется на Собор 12 апостолов заниматься садоводством, ухаживать за растениями.