1. И зачем нам тогда полиция, давайте создадим народные дружины: По мнению силовиков, героизм в поимке вооруженного киллера в Кишиневе должны были проявить силовики-пенсионеры, находившиеся на террасе.
2. Новые подробности в деле об убийстве девушки из Оргеева, которую искала вся Молдова: Экспертиза установила личность насильника — его не остановило то, что погибшая была на 6 месяце беременности.
3. Это просто ад какой-то, солнце жарит так, что на улицу опасно выходить: В Молдове пекло +42 градуса не уходит, — держитесь!
4. «Есть ли жизнь на Марсе?»: Власти Молдовы точно там живут или в параллельной реальности — они свято верят, что помогают гастарбайтерам вернуться домой, даже программы какие-то придумывают, только их никто не видел, как и марсиан.
5. С отдыха с «подарком» — путешествие может закончится «флиртом»: На популярных у молдаван морских курортах отмечают рост случаев COVID.