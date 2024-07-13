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Топ-5 новостей в Молдове на 13 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 13 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

1. И зачем нам тогда полиция, давайте создадим народные дружины: По мнению силовиков, героизм в поимке вооруженного киллера в Кишиневе должны были проявить силовики-пенсионеры, находившиеся на террасе.

2. Новые подробности в деле об убийстве девушки из Оргеева, которую искала вся Молдова: Экспертиза установила личность насильника — его не остановило то, что погибшая была на 6 месяце беременности.

3. Это просто ад какой-то, солнце жарит так, что на улицу опасно выходить: В Молдове пекло +42 градуса не уходит, — держитесь!

4. «Есть ли жизнь на Марсе?»: Власти Молдовы точно там живут или в параллельной реальности — они свято верят, что помогают гастарбайтерам вернуться домой, даже программы какие-то придумывают, только их никто не видел, как и марсиан.

5. С отдыха с «подарком» — путешествие может закончится «флиртом»: На популярных у молдаван морских курортах отмечают рост случаев COVID.

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