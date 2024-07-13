Ремонты к новому учебному году завершили в 14 школах и детсадах Иркутска

Ремонты к новому учебному году продолжаются в областном центре. В планах обновить более сотни школ и детских садов. В 14 из них ремонтные работы уже завершили. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
— В школах № 16, 26 и детском саду № 72 сделали видеонаблюдение. В СОШ № 18, 24 модернизировали систему пожарной безопасности, а в СОШ № 22, 64 смонтировали тревожную сигнализацию. В детсаду № 28 привели в порядок прачечную и установили перегородки, — поделился градоначальник.
За время ремонтов проведут обновление столовых, спортивных и актовых залов. Облагородят прилегающие территории, обновят крыши, стеклопакеты, двери и установят сигнализации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дворовые игры для детей Иркутской области будут проводить в течении двух месяцев. Все желающие смогут принять участие в занятиях футболом, волейболом, лаптой и другими играми.