Осадки в Башкирии прекратятся к середине недели, а потом дождь пойдет вновь

Выходные в республике пройдут во власти непогоды.
По данным Башгидромета, днем 13 июля, в республике местами вновь ожидаются дожди, грозы и град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +21,+26°.
В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +12,+17°. Днем 14 июля +22,+27° и вновь осадки. Ветер северной четверти умеренный, местами порывы до сильного.
По данным Gismeteo, дожди в регионе прекратятся только к середине следующей рабочей недели, но к выходным дождь пойдет вновь.