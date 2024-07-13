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Осадки в Башкирии прекратятся к середине недели, а потом дождь пойдет вновь

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в выходные.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 762 мм рт. ст. +24°

Выходные в республике пройдут во власти непогоды.

По данным Башгидромета, днем 13 июля, в республике местами вновь ожидаются дожди, грозы и град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +21,+26°.

В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +12,+17°. Днем 14 июля +22,+27° и вновь осадки. Ветер северной четверти умеренный, местами порывы до сильного.

По данным Gismeteo, дожди в регионе прекратятся только к середине следующей рабочей недели, но к выходным дождь пойдет вновь.