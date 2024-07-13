Комфортный отдых на природе: глэмпинги помогают туристам узнавать Башкирию

По итогам прошлого года гости побывали в республике более 2,2 млн раз. Для сравнения: в 2010 году турпоток в регион составлял 762,4 тыс. человек, а в 2018 году — 1,169 млн. Рост турпотока стал результатом системной работы по развитию туристической инфраструктуры. Удовлетворить растущий спрос на отдых в республике помогают набирающие популярность глэмпинги — быстровозводимые конструкции, позволяющие создать комфортные условия для туристов. Это настоящая находка для тех, кто развивает туристический бизнес. Три года назад в Башкирии было всего 5 глэмпингов, а сегодня — более 100, и их число растет. О причинах популярности глэмпингов, о том, как они помогают развитию туризма в Башкирии и экономики отрасли — в материале «Башинформа».
Перспективный формат
Природа Башкирии красива и разнообразна, республика богата историческими, культурными достопримечательностями. Здесь есть на что посмотреть и где отдохнуть. До недавнего времени развитие туризма сдерживал недостаток средств размещения. В 2019 году Глава Башкирии Радий Хабиров на специальном совещании, посвященном развитию внутреннего туризма, обратил внимание на ненадлежащее состояние туристической инфраструктуры в республике.
«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, но всё остальное, начиная с инфраструктуры, информирования
и т. д., ему не соответствует. У нас действительно есть якорные точки, но для их развития нужно будет время. Одновременно нам надо насыщать содержанием то, что уже есть».
Глава Башкирии назвал развитие туристической инфраструктуры одним из важнейших вопросов для региона и поставил задачу — создать условия для того, чтобы жители и гости республики отдыхали в Башкирии.
«Удивительную природу Башкирии должны увидеть как можно больше людей».
Сегодня, 5 лет спустя можно сказать, что республике удалось совершить настоящий прорыв в развитии туристической отрасли. По итогам 2023 года турпоток в регион достиг 2,2 млн человек. Для сравнения, в 2018 году он составлял 1,169 млн человек. Этому способствовало создание новых средств размещения туристов — гостиниц, туристических баз, кемпингов, глэмпингов. Республика успешно реализует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а развитие туристической инфраструктуры является в регионе одной из приоритетных задач.
Существенную роль в развитии отрасли играет распространение такого перспективного формата средств размещения как глэмпинги.
Глэмпинг — это разновидность кемпинга, летнего лагеря для туристов на природе, однако с гостиничным комфортом. Само понятие «глэмпинг» появилось в результате слияния слов «гламурный» и «кемпинг». В средневековье подобным образом — в шатрах на природе, внутри которых старались воссоздать дворцовые интерьеры, отдыхали короли и знать. Теперь отдохнуть в глэмпинге может любой желающий.
Составляющие роста
Глэмпинги набирают популярность по всей стране, не исключение и Башкирия. По данным, приведенным в отчете правительства РБ за 2023 год, представленного в апреле Госсобранию, число глэмпингов в республике уверенно перевалило за сотню, тогда как три года назад их было всего 5.
В немалой степени развитию туристической инфраструктуры в регионе, способствует широкий спектр мер господдержки. Напомним, что 5 лет назад глава региона поручил создать систему грантов и субсидий, льгот для компаний, которые занимаются внутренним туризмом, с целью их поддержки и развития отрасли.
В результате, компании и предприниматели Башкирии, развивающие инфраструктуру внутреннего туризма, могут на конкурсной основе получить гранты на разработку новых туристических маршрутов, создание кемпингов, обустройство пляжей и зон детского отдыха, приобретение оборудования и инвентаря, создание условий для отдыха лиц с ограниченными возможностями и другое. Инициативы предпринимателей рассматриваются на республиканских «инвестчасах», на уровне муниципалитетов. Они могут получить преференции в виде налоговых льгот, субсидий на покупку оборудования, выделения земли на льготных условиях и др.
«В рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства” в 2023—2024 годы на создание модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и глэмпингов — было направлено 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — господдержка и 1,4 млрд рублей — средства инвесторов. Это является хорошей поддержкой для предпринимателей.
Один из наглядных примеров того, как республика поддерживает предпринимателей, развивающих туристический бизнес — глэмпинг «Благоленд» в Благовещенском районе. Местные предприниматели Артур Воробьев и Вячеслав Куманеев обратились в администрацию района с идеей открыть глэмпинг для комфортного семейного отдыха. Проект рассмотрели на «Предпринимательском часе», предпринимателям помогли подобрать удобную площадку на берегу Белой — на острове, соединенном с сушей плотиной. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ООО «БлагоГлэмп» получило субсидию в размере 39 млн рублей из федерального бюджета, 0,8 млн рублей — из регионального, кроме того, инвестор вложил более 53 млн рублей собственных средств. Проект включен в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск».
Результатом такого внимания стала новая точка на туристической карте республики, всего в 50 км от Уфы. Отдыхать здесь можно не только летом — на территории базы находится 14 всесезонных модульных домов, 10 летних и 12 круглогодичных сафари-тента. Имеются летнее кафе, бассейн, пляж, зона отдыха, парковка, современный банный комплекс. Оборудованы причал и детская игровая площадка. Желающие могут взять в аренду спортивное оборудование, около каждого модульного домика имеется мангал, подключены все необходимые коммуникации. Кроме того, компания получила грант в размере 2,7 млн рублей на обустройство пляжей. Это позволило обустроить пляж, который внесен в реестр классифицированных пляжей. Предприниматели не останавливаются на достигнутом — планируют расширить базу отдыха и перечень услуг для гостей.
Бизнес-шериф Благовещенского района Гульназ Харисова рассказала «Башинформу» о росте предпринимательской инициативы в части создания различных объектов туристической инфраструктуры, что обусловлено наличием разнообразных мер господдержки, благоприятными условиями, созданными в республике для развития такого бизнеса.
«Интерес к этой сфере растет, что показывает количество проектов, рассматриваемых у нас на “Предпринимательских часах”, которые проводятся практически еженедельно. И это не только глэмпинги, но и проекты по созданию точек общепита, эко-ферм, агротуристических локаций».
Бизнес-шериф обратила внимание на то, что создание туристического объекта, это не просто появление еще одной бизнес-единицы, что, разумеется, хорошо, ведь создаются новые рабочие места, а местный бюджет получает налоги. Важно, что появление нового глэмпинга становится импульсом для развития смежных бизнесов, производств (общепит, экскурсии, сувениры и многое другое). Так достигается мультипликативный эффект для экономики муниципалитета и республики в целом.
«В глэмпинге “БлагоГлэмп”, например, для туристов организуют завтраки в формате “шведского стола” в специально оборудованном летнем кафе. Предприниматели сотрудничают с другими бизнесменами, предоставляющими различные услуги, в частности питания. Туризм — это комплексная сфера, включающая не только средства размещения. Это питание и транспортная инфраструктура, экскурсии и многое другое. В результате экономика развивается, создаются новые рабочие места».
Идеи реализуются
В прошлом году у индивидуального предпринимателя из Ермекеевского района Динара Ишмухаметова возникла идея построить глэмпинг. Он решил, что этот набирающий популярность формат будет востребован туристами и не ошибся. Обратился к районному бизнес-шерифу за советом, получил консультацию, помощь в оформлении документов и финансовую поддержку государства — субсидию в размере 1,5 млн рублей.
«Государственную поддержку я получил впервые, благодаря этому реализовал свой проект».
Его всесезонный глэмпинг «Новый мир» открылся в конце мая. Он состоит из трехэтажного модульного дома, вмещающего 12 человек. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: санитарный блок, кухонная зона, банный комплекс. На территории также находятся банный чан, мангальная зона. Предприниматель планирует дальнейшее благоустройство территории, прибрежной зоны.
«Хорошо, что республика поддерживает предпринимателей, в частности тех, кто работает в сфере туризма. Мы участвовали в конкурсе и получили грант на развитие. Одним словом, без внимания нас не оставляют. Это хорошо для всех — для бизнеса и туристов. Мы открылись в конце мая и глэмпинг сразу стал очень популярен — в июне было много гостей, июль уже тоже весь занят. Приезжают не только из Башкирии, но и из Татарстана, Оренбургской области, северных регионов. Люди узнают о нас из соцсетей, сарафанное радио работает. Планируем развиваться дальше».
Впечатлениями от отдыха в глэмпинге «Новый мир» охотно делятся и сами туристы.
«Отдыхали здесь всей семьей — замечательное место, где можно отдохнуть душой и телом. Атмосфера “Нового мира” очень расслабляет. Хозяева все продумали до мелочей. В доме очень уютно, чисто и красиво, есть все необходимое. Дочка до позднего вечера плескалась в чане, вечером была замечательная банька. А перед сном мы не могли наслушаться птиц, которые пели рядом с речкой. Отличное место для полной перезагрузки!», — написала одна из отдыхающих, Эльвира.
«Прекрасное место для отдыха! В доме предусмотрено все для комфортного пребывания. Мангальная зона с необходимым инвентарем, посуда. Очень удобные кровати для сна, большой просторный зал. Также есть ТВ с выходом в интернет. Дом отлично продувается, не жарко, есть москитные сетки! Очень гостеприимные хозяева и уютная атмосфера!», — оставила отзыв об отдыхе Виктория.
По данным министерства предпринимательства и туризма РБ, в 2023—2024 годах в Башкирии получили поддержку 78 инвестпроектов по созданию туристических средств размещения в 32-х муниципалитетах, в результате удалось создать 750 дополнительных мест для приема гостей. В лидерах по числу реализуемых проектов Белорецкий район (8 проектов), Абзелиловский и Караидельский районы (по 5 проектов).
Примерно половина грантополучателей (45%) — предприниматели с большим опытом работы в отрасли, они получили субсидии на расширение имеющейся базы и строительство новых глэмпингов. Значительную поддержку получили проекты начинающих предпринимателей. Благодаря господдержке реализуются 43 инвестпроекта предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе.
Работа по развитию туристической инфраструктуры в Башкирии продолжается. В 2024 году республика получила единую федеральную субсидию на развитие приоритетных направлений туризма в размере 166,2 млн рублей. По сумме привлеченных средств республика находится на 7 месте среди российских регионов. Еще 72 проекта по развитию инфраструктуры туризма заявлены на получение грантов. В ближайшее время минэкономразвития России планирует провести еще один конкурс на предоставление субсидий в 2025—2027 гг. на создание модульных средств размещения туристов. Муниципалитеты Башкирии включились в работу по подготовке заявок для участия и инвестпроектов.