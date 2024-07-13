Комфортный отдых на природе: глэмпинги помогают туристам узнавать Башкирию

По итогам прошлого года гости побывали в республике более 2,2 млн раз. Для сравнения: в 2010 году турпоток в регион составлял 762,4 тыс. человек, а в 2018 году — 1,169 млн. Рост турпотока стал результатом системной работы по развитию туристической инфраструктуры. Удовлетворить растущий спрос на отдых в республике помогают набирающие популярность глэмпинги — быстровозводимые конструкции, позволяющие создать комфортные условия для туристов. Это настоящая находка для тех, кто развивает туристический бизнес. Три года назад в Башкирии было всего 5 глэмпингов, а сегодня — более 100, и их число растет. О причинах популярности глэмпингов, о том, как они помогают развитию туризма в Башкирии и экономики отрасли — в материале «Башинформа».