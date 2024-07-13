В Златоусте после аварии с погибшим проведут проверку трамваев

Напомним, что авария произошла в пятницу, 12 июля, в Златоусте, где столкнулись два трамвая. Один из них из-за толчка продвинулся вперёд и сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась в медицинском учреждении. Ещё восемь человек, включая водителя, госпитализировали. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по данному факту.