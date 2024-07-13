В Златоусте после аварии с погибшим проведут проверку трамваев

Заседание комиссии прошло при личном участии министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Среди участников были представители администрации Златоуста, Миндортранса, прокуратуры, ГАИ, ЧелябГЭТа и другие.
— Обсудили дальнейшие действия — дано поручение провести проверку всех трамвайных вагонов, провести дополнительный инструктаж персонала, — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. — Комиссия продолжает работу.
Напомним, что авария произошла в пятницу, 12 июля, в Златоусте, где столкнулись два трамвая. Один из них из-за толчка продвинулся вперёд и сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась в медицинском учреждении. Ещё восемь человек, включая водителя, госпитализировали. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по данному факту.
Предварительно причиной столкновения стал обрыв буксира, из-за чего трамвай врезался в попутный транспорт.
В региональном СКР завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). А позже в ГУ МВД по Челябинской области дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).