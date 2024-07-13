В Башкирии эвакуируют людей из детского лагеря.

В Кугарчинском районе Башкирии из-за подъема уровня реки Большой Ик досрочно закрыли смену в детском оздоровительном центре «Мурадым». Об этом информирует МЧС республики.
Известно, что в лагере находятся 44 человека, включая 31 ребенка. Они обеспечены едой и питьевой водой в необходимом количестве. Эвакуация людей началась в 9.30 — их перевозят по Большому Ику на надувных моторных лодках, где на другом берегу ребят и взрослых ожидают три автобуса.
«Родители оповещены, с детьми связь поддерживается, жалоб нет, дети находятся в отличном настроении, даже устроили дискотеку. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле».