В Башкирии эвакуируют людей из детского лагеря.

Известно, что в лагере находятся 44 человека, включая 31 ребенка. Они обеспечены едой и питьевой водой в необходимом количестве. Эвакуация людей началась в 9.30 — их перевозят по Большому Ику на надувных моторных лодках, где на другом берегу ребят и взрослых ожидают три автобуса.