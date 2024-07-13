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Восемь пожаров потушили в Иркутской области 12 июля

Пламя полыхало в шести муниципальных образованиях региона.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные продолжают борьбу с пламенем в лесах Иркутской области. За последние сутки, 12 июля, удалось потушить восемь пожаров на территории шести муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Под контролем специалистов находятся семь выявленных ранее пожаров в Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Киренском и Усть-Илимском районах, — поделились в пресс-службе.

Огонь продолжает бушевать на 19 участках лесного фонда на площади более трех тысяч гектаров. Также на утро 13 июля борьба со стихией продолжилась в Качугском, Катангском, Мамско-Чуйском и Киренском районах.

Для тушения в прошедшие сутки потребовалось привлечь более 760 специалистов. А также шесть самолетов для мониторинга обстановки и пять вертолетов Ми-8.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что река Бирюса может выйти из берегов из-за сильных проливных дождей в Нижнеудинском районе. МЧС совместно с Гидрометцентром следят за паводковой обстановкой на водоеме.