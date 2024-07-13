Судебный исполнитель более двух лет не перечислял деньги взыскателю в Костанае

Истец предоставил подтверждающие доказательства неоднократного обращения в адрес ответчика о проведении сверки по исполненным производствам и перечислению взысканных сумм на расчетный счет взыскателя, однако такие обращения оставлены ответчиком без исполнения, что и явилось основанием для обращения с иском в суд.