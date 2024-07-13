Южный Урал вошел в десятку антирейтинга регионов по числу ДТП

В первом полугодии 2024 года в регионе произошло 1 532 аварии, что на 1,5% меньше, чем в январе-июне 2023 года.
Антилидером десятки стала Москва (3 904 аварии), на втором месте Краснодарский край (2 639). Третью позицию заняла Нижегородская область (1 900), а на четвертой — Санкт-Петербург (1840 ДТП).
Число аварий с участием пешеходов в Челябинской области выросло на 3,4% (9 место в рейтинге регионов). Зафиксировано 122 таких случая.
В первом полугодии 2024 года в Челябинской области произошло 101 ДТП с участием детей-пешеходов. Это четвертое место по количеству таких случаев в стране. При этом показатель меньше на 1,9%, чем в 2023 году.