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Движение транспорта ограничат по улице Профсоюзной в Иркутске до 25 июля

На участке сузят движение до одной полосы.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта ограничат по улице Профсоюзной в Иркутске. До 25 июля на участке сузят движение до одной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

— Движение транспорта по улице Профсоюзной в районе дома № 4 будет ограничено до 22:00 25 июля, — пояснили в пресс-службе.

Такая мера с изменением движения связана с выполнением неотложных работ на теплопроводе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый земельный участок для реализации туризма нашли в Иркутском районе. Желающие могут посмотреть незанятые участки по общедоступной кадастровой карте.