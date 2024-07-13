Движение транспорта ограничат по улице Профсоюзной в Иркутске до 25 июля

Движение автомобильного транспорта ограничат по улице Профсоюзной в Иркутске. До 25 июля на участке сузят движение до одной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— Движение транспорта по улице Профсоюзной в районе дома № 4 будет ограничено до 22:00 25 июля, — пояснили в пресс-службе.
Такая мера с изменением движения связана с выполнением неотложных работ на теплопроводе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый земельный участок для реализации туризма нашли в Иркутском районе. Желающие могут посмотреть незанятые участки по общедоступной кадастровой карте.