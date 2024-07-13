Красивая кожа, здоровое сердце и еще ряд причин есть ягоды

Практически все ягоды могут похвастаться рекордным содержанием витамина С. Он является мощным антиоксидантом, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, замедляет старение, улучшает состояние кожи и волос, укрепляет сосуды и поддерживает иммунитет.

Далее, как отмечено в публикации АиФ, органические кислоты, содержащиеся в малине, клюкве, бруснике, обладают жаропонижающим, противовоспалительным и мочегонным действием, в чернике, вишне — вяжущим, кровоостанавливающим, в смородине — дезинтоксикационным действием.

«Несмотря на то, что в ягодах огромное количество пользы, их можно использовать только как дополнение к лечению, которое вам назначил врач, при простуде или других заболеваниях ягоды только помощник для схемы лечения».

Помимо полезных нутриентов, ягода на 90% состоит из воды и имеет низкую калорийность. Их можно есть отдельно от блюд, а можно добавлять в привычные блюда, например, в кашу. Такие добавки существенно снижают общую калорийность блюда. В результате вы получаете за один прием пищи большее количество полезных веществ.

В жару аппетит снижается, и иногда можно заменить полноценный прием пищи на ягоды. Стоит помнить, что такой ужин не даст долгого насыщения и в скором времени вам захочется есть. Организму требуется необходимое количество белков, жиров и углеводов для нормального функционирования, поэтому употребление ягод не должно замещать другие группы продуктов на постоянной основе.