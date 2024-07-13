Красивая кожа, здоровое сердце и еще ряд причин есть ягоды

Польза сезонных ягод
Сезонные ягоды хороши тем, что содержат в себе максимальное количество нутриентов.
«Сменяя друг друга, разные сорта ягод позволят все лето получать витамин С, витамины группы B, витамин Е, каротин, пектин, фолиевую кислоту, различные фруктовые кислоты, клетчатку и множество микроэлементов — медь, цинк, марганец, йод, железо, кальций, фосфор и др.».
Самые полезные
По словам специалиста, сложно выделить самые полезные сезонные ягоды.
К примеру, витамины группы B содержатся в крыжовнике, клубнике, землянике. Они оказывают положительное влияние на работу нервной и сердечно-сосудистой системы, предупреждают возникновение депрессии.
Далее, как отмечено в публикации АиФ, органические кислоты, содержащиеся в малине, клюкве, бруснике, обладают жаропонижающим, противовоспалительным и мочегонным действием, в чернике, вишне — вяжущим, кровоостанавливающим, в смородине — дезинтоксикационным действием.
«Несмотря на то, что в ягодах огромное количество пользы, их можно использовать только как дополнение к лечению, которое вам назначил врач, при простуде или других заболеваниях ягоды только помощник для схемы лечения».
Как есть ягоды
Помимо полезных нутриентов, ягода на 90% состоит из воды и имеет низкую калорийность. Их можно есть отдельно от блюд, а можно добавлять в привычные блюда, например, в кашу. Такие добавки существенно снижают общую калорийность блюда. В результате вы получаете за один прием пищи большее количество полезных веществ.
Когда лучше есть ягоды
Время употребления ягод не имеет значения, заявляет врач.
Наш организм прекрасно справится с перевариванием и усвоением полезных нутриентов в любое время суток. Будет здорово не есть за несколько часов до отхода ко сну, это касается также ягод и фруктов — в таком случае сон будет качественней.
С чем сочетать ягоды
Ягоды прекрасно сочетаются с молочными продуктами: йогуртами, творогом, несоленым сыром, а также с крупами в виде каш. Несовместимых комбинаций в плане пищеварения нет, все на ваш вкус.
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