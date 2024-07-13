Южноуральцам рассказали о новом способе мошенничества

В последнее время у злоумышленников получила распространение новая схема обмана граждан. Она использует мессенджер Telegram и настроена на взлом устройств с операционной системой Android.
Человеку приходит сообщение с предложением запустить некий видеоролик посредством использования внешнего проигрывателя.
В случае, если человек начинает воспроизведение, то вместе с запуском ролика начинается автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения. Через него мошенники получает доступ ко всем файлам и программам, установленным на смартфоне.