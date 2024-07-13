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В Челябинске под четвертый этап опрессовок попадут 578 домов

Горячую воду отключат 16 июля.

В Челябинске 16 июля стартует четвертый этап гидравлических испытаний, сообщили в мэрии. Горячую воду как минимум на две недели отключат в 578 многоквартирных домах Калининского, Курчатовского и Центрального районов, передает корреспондент chel.aif.ru.

Помимо жилых домов под отключение также попали 47 детских садов, 24 школы и 16 больниц.

Работы должны завершиться до 30 июля.

Также в июле по отельному графику идет подготовка к отопительному сезону на локальных котельных в разных микрорайонах города.

Перечень домов, где не будет горячей воды, можно найти здесь.

ЖКХ