В Челябинске под четвертый этап опрессовок попадут 578 домов

В Челябинске 16 июля стартует четвертый этап гидравлических испытаний, сообщили в мэрии. Горячую воду как минимум на две недели отключат в 578 многоквартирных домах Калининского, Курчатовского и Центрального районов, передает корреспондент chel.aif.ru.