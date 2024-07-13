В Казахстане стартовал прием заявлений на получение образовательных грантов

«Прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта будет осуществляться c 13 по 24 июля 2024 года. Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал “Электронного правительства”.