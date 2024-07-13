В Казахстане стартовал прием заявлений на получение образовательных грантов

По данным ведомства:
«Прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта будет осуществляться c 13 по 24 июля 2024 года. Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал “Электронного правительства”.
Также отмечено, что всего на 2023−2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Казахстана, — 3903 гранта.
Кроме того, для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов.
«В том числе для выходцев из Атырауской области — 1500 грантов, Мангистауской — 2000, Туркестанской — 600, Абайской — 300, Шымкента — 300, Жетысуской — 300, Улытауской — 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».
Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.
Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке.
Также министерство выступило с заявлением к абитуриентам. Специалисты предупредили, что в связи с одновременным наплывом пользователей при подаче документов на портале электронного правительства могут наблюдаться технические сбои:
«В случае выявления проблем с онлайн подачей заявок вы можете обратиться в Единый контакт-центр 1414, а также для получения дополнительной информации Комитет высшего и послевузовского образования по телефонам: 8 (7172) 741670, 8 (7172) 742525, call-центр технической поддержки Единой платформы высшего образования 8 (7172) 47−25−25, вн. 702, 504 и call-центр РГКП “Национального центра тестирования” — 8 (7172) 695069».