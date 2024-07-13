В Красноярске готовят к сдаче отремонтированные дороги на трёх улицах

В Красноярске готовят к сдаче три первые отремонтированные улицы. Об этом рассказали в мэрии.
Дорожный ремонт завершается на улице Копылова, Красной Армии и Измайлова.
Напомним, на Измайлова работы велись от Мичурина до Волгоградской, на Красной Армии — от Киренского до Пушкина. Самый большой участок был на Копылова — 2,5 км от Робеспьера до Киренского.
На всех участках уложили два слоя асфальта, заменили бордюры, отремонтировали тротуары.
«Подрядчикам осталось провести уборку территорий и предъявить в технический надзор все необходимые для приёмки документы. Сейчас дорожники работают с тротуарами и газонами, устанавливают технические средства организации дорожного движения, готовятся к нанесению разметки», — рассказали в мэрии.
Ранее сообщалось, какие дороги в Красноярском крае отремонтируют в 2025 году. Объявлены торги на ремонт 12 дорожных участков.