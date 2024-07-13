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В Красноярске готовят к сдаче отремонтированные дороги на трёх улицах

Дорожный ремонт завершается на улице Копылова, Красной Армии и Измайлова.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске готовят к сдаче три первые отремонтированные улицы. Об этом рассказали в мэрии.

Дорожный ремонт завершается на улице Копылова, Красной Армии и Измайлова.

Напомним, на Измайлова работы велись от Мичурина до Волгоградской, на Красной Армии — от Киренского до Пушкина. Самый большой участок был на Копылова — 2,5 км от Робеспьера до Киренского.

На всех участках уложили два слоя асфальта, заменили бордюры, отремонтировали тротуары.

«Подрядчикам осталось провести уборку территорий и предъявить в технический надзор все необходимые для приёмки документы. Сейчас дорожники работают с тротуарами и газонами, устанавливают технические средства организации дорожного движения, готовятся к нанесению разметки», — рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, какие дороги в Красноярском крае отремонтируют в 2025 году. Объявлены торги на ремонт 12 дорожных участков.