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В Казахстане стартовал прием заявок на государственные гранты в вузы

В Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Источник: Pexels

Заявление для участия в конкурсе возможно будет подать c 13 по 24 июля 2024 года через приёмные комиссии вузов и организаций послевузовского образования, а также онлайн через портал «Электронного правительства».

«Всего на 2023−2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан — 3903 грантов. Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области — 1500 грантов, Мангистауской — 2000, Туркестанской — 600, Абайской — 300, г. Шымкент — 300, Жетысуской — 300, Улытауской — 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».

говорится в сообщении.

Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.

образование