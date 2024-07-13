В Казахстане стартовал прием заявок на государственные гранты в вузы

«Всего на 2023−2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан — 3903 грантов. Также для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области — 1500 грантов, Мангистауской — 2000, Туркестанской — 600, Абайской — 300, г. Шымкент — 300, Жетысуской — 300, Улытауской — 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».