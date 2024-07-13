Жительница Новосибирской области ушла в лес за ягодой и исчезла

В Чистоозерном районе Новосибирской области исчезла женщина. 5 июля она ушла в лес за ягодами и домой не вернулась. До настоящего времени местонахождение пропавшей неизвестно, спасатели, волонтеры и местные жители ищут ее.
— По оперативным данным в Новосибирской области с начала года в природной среде проводились поисковые работы 17 человек, в том числе 4 детей. Найдены живыми 5 человек (из них 2 детей), — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС призывают всех, кто собирается в лес за дикоросами, быть осторожными. Необходимо сообщить свой маршрут близким, ознакомиться с прогнозом погоды, надеть яркую одежду со светоотражающими элементами. С собой надо взять запас еды и воды, нож, спички. Кроме того, перед дорогой в лес необходимо зарядить телефон.
Если вы заблудились, звоните по номеру 112 и сообщите ориентиры, которые видите вокруг себя.