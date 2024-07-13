Жительница Новосибирской области ушла в лес за ягодой и исчезла

В МЧС призывают всех, кто собирается в лес за дикоросами, быть осторожными. Необходимо сообщить свой маршрут близким, ознакомиться с прогнозом погоды, надеть яркую одежду со светоотражающими элементами. С собой надо взять запас еды и воды, нож, спички. Кроме того, перед дорогой в лес необходимо зарядить телефон.