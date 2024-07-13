Омский бар на Ленина закрылся из-за потопа

«Каждое лето погода подкидывает проблем, и обычно всё обходилось. С улицы к нам не залилось, а вот городская канализация с ливнёвкой не справились. Работали два насоса, вода с 17:00 не переставала прибывать отовсюду: по канализации, даже из стиральной машины», — сообщили в ресторане.