Омский бар на Ленина закрылся из-за потопа

Ресторан-бар «Железный мост» по улице Ленина, 21, в Омске закрылся из-за ливня, который обрушился на город 11 июля. Канализация и ливнёвка не справились, помещение затопило. Об этом сотрудники бара написали в своей группе во ВКонтакте.
«Каждое лето погода подкидывает проблем, и обычно всё обходилось. С улицы к нам не залилось, а вот городская канализация с ливнёвкой не справились. Работали два насоса, вода с 17:00 не переставала прибывать отовсюду: по канализации, даже из стиральной машины», — сообщили в ресторане.
Потоп работником удалось ликвидировать только к двум часам ночи. Сотрудники заведения отмечают, что ущерб пока сложно оценить, но, вероятно, придётся полностью разобрать сцену, чтобы просушить её, и отреставрировать стены. В баре есть также деревянный бар, который требует оценки ущерба. По словам работников, кухня и техника не пострадали.
Когда заведение продолжит работу, пока неизвестно.