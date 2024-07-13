Небольшой дождь пройдет на севере Хабаровского края днем 14 июля

В Хабаровском крае снова будет по-летнему жарко. На воскресенье, 14 июля, синоптики прогнозируют теплую погоду и отсутствие осадков. Опасных метеоявлений на этот день ФГБУ «Дальневосточное УГМС» не обещают. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".