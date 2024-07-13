Небольшой дождь пройдет на севере Хабаровского края днем 14 июля

В Хабаровском крае снова будет по-летнему жарко. На воскресенье, 14 июля, синоптики прогнозируют теплую погоду и отсутствие осадков. Опасных метеоявлений на этот день ФГБУ «Дальневосточное УГМС» не обещают. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице без осадков. Температура ночью 14−16 градусов, днем — 26−28. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.
На юге дождей не обещают. Ночью по прогнозу 10−15 градусов, а днем — от 23 до 28. Ветер южный от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края местами возможен небольшой дождь, но в целом — без осадков. Ночью столбики термометра покажут 8−15 градусов, а днем — 19−29. Ветер южных направлений усилится до 10 метров в секунду.
На севере также возможен небольшой дождь. Ночью до +13 градусов, днем — до +27. Ветер придет с юга с силой 5−10 метров в секунду.