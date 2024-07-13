В Новосибирске троллейбус № 24 изменит схему движения почти на неделю

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что в период с 13 по 17 июля 2024 года на время сужения на семь метров проезжей части на Владимирской у дома № 13 будут введены ограничения.
«В обратном направлении схема следующая: конечный остановочный пункт “Ул. Учительская”, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь Калинина, Красный проспект, ул. Гоголя, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, вокзал “Новосибирск-Главный”, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Димитровский мост, далее — по действующей схеме», — уточнили в мэрии.
Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирск везут последний автономный троллейбус из новой партии транспорта.