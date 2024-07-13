В сентябре на избирательных участках Москвы увеличат количество терминалов

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО на избирательных участках увеличат количество терминалов электронного голосования. Это позволит избежать очередей даже в наиболее популярные для очного голосования периоды времени и сделает процесс быстрее. Также тем, кто решит воспользоваться терминалом, не нужно будет предварительно подходить к члену участковой избирательной комиссии, чтобы отметиться в электронном списке избирателей.