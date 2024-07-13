В сентябре на избирательных участках Москвы увеличат количество терминалов

На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО на избирательных участках увеличат количество терминалов электронного голосования. Это позволит избежать очередей даже в наиболее популярные для очного голосования периоды времени и сделает процесс быстрее. Также тем, кто решит воспользоваться терминалом, не нужно будет предварительно подходить к члену участковой избирательной комиссии, чтобы отметиться в электронном списке избирателей.
Проголосовать при помощи терминала сможет каждый совершеннолетний житель Москвы с постоянной регистрацией в столице. Сделать это можно будет на любом удобном избирательном участке без предварительной регистрации. На входе понадобится предъявить паспорт, чтобы подтвердить свою личность. Сразу после этого можно будет пройти к свободному терминалу электронного голосования.
На терминале потребуется отсканировать паспорт. Система автоматически распознает данные документа, найдет по ним избирателя в электронном списке, проверит отсутствие отметки о голосовании и выдаст цифровой бюллетень. Москвичи, прописанные в ТиНАО, получат два бюллетеня.
Таким образом, проголосовать электронно при помощи терминала все желающие смогут за несколько минут без ожидания и лишних формальностей.
Выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки Москвы будут работать все три дня с 08:00 до 20:00. Страница онлайн-голосования будет доступна с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября в круглосуточном режиме.