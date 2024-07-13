В Красноярске после рейда силовиков мигрантов-таксистов выдворят из России

В Красноярске выдворят трёх мигрантов-таксистов после рейда силовиков. Об этом рассказали в краевом МВД.
Сотрудники полиции, УФСБ, СК и Росгвардии провели очередной рейд по мигрантам. На этот раз под прицел попали таксисты-частники, занимающиеся извозом в районе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка».
Было проверено 67 иностранных граждан, из которых семерых задержали. Граждане Узбекистана и Киргизии будут выдворены за пределы РФ из-за нарушений условий въезда.
Регулярные рейды по поиску нарушителей миграционного законодательства будут продолжены.
Ранее сообщалось о том, что в Норильске нашли 12 иностранцев с гражданством России, уклонявшихся от воинской слуэбы.