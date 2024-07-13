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Красный уровень опасности объявили синоптики: по республике ожидается жара +37°С

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили красный уровень опасности из-за сильной жары сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°

Сегодня в дневные часы во многих районах страны температура воздуха достигнет плюс 35−37 градусов.

В Минске столбики термометров поднимутся до 35 градусов.