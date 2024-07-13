Красный уровень опасности объявили синоптики: по республике ожидается жара +37°С

Сегодня в дневные часы во многих районах страны температура воздуха достигнет плюс 35−37 градусов.
В Минске столбики термометров поднимутся до 35 градусов.
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили красный уровень опасности из-за сильной жары сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в дневные часы во многих районах страны температура воздуха достигнет плюс 35−37 градусов.
В Минске столбики термометров поднимутся до 35 градусов.