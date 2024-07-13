Красный уровень опасности объявили синоптики: по республике ожидается жара +37°С

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили красный уровень опасности из-за сильной жары сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.