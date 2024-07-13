И даже в такую жару в Кишинёве продолжают работать ярмарки: Если перебежками, утром, то можно купить вкусное и полезное от местных производителей — рассказываем, где, что и когда будет работать

13 и 14 июля жителей и гостей столицы ждут традиционные ярмарки отечественной продукции, а также культурно-спортивные мероприятия.
Публикуем список локаций.
Ботаника:
В парке «Долина роз» в субботу и воскресенье будет проходить ярмарка малых производителей.
Буюканы:
Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
Чеканы:
Ярмарки местных производителей будут проходить до 18 июля по адресам: бул. Мирча чел Бэтрын, 2, бул. Мирча чел Бэтрын, 12 (пересечение с ул. П. Заднипру), бул. Мирча чел Бэтрын, 20, 24, 28, 32, ул. Мария Дрэган, 30 (пересечение с ул. Чеканы), ул. М. Садовяну, 22, ул. И. Виеру, 6/1, ул. И. Виеру, 10, И. Думенюк, 12А, ул. П. Заднипру, 2.
Рышкановка:
На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) и на ул. А. Дога, 35, до 27 июля будут проходить ярмарки местных производителей;
На ул. Мирон Костин 13/1 (возле сквера) 13 и 14 июля будет проходить ярмарка малых производителей.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.