И даже в такую жару в Кишинёве продолжают работать ярмарки: Если перебежками, утром, то можно купить вкусное и полезное от местных производителей — рассказываем, где, что и когда будет работать

Ярмарки местных производителей будут проходить до 18 июля по адресам: бул. Мирча чел Бэтрын, 2, бул. Мирча чел Бэтрын, 12 (пересечение с ул. П. Заднипру), бул. Мирча чел Бэтрын, 20, 24, 28, 32, ул. Мария Дрэган, 30 (пересечение с ул. Чеканы), ул. М. Садовяну, 22, ул. И. Виеру, 6/1, ул. И. Виеру, 10, И. Думенюк, 12А, ул. П. Заднипру, 2.