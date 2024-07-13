Магнитогорские полицейские разыскали пропавшую девочку

Полицейские подошли к девочке и выяснили, что она заигралась и не заметила, как отошла далеко от дома. Телефона при себе у неё не было, поэтому родители не могли связаться с ней. Пропавшую доставили в ближайший отдел полиции, где семья воссоединилась.