Магнитогорские полицейские разыскали пропавшую девочку

В Магнитогорске с детской площадки пропала маленькая девочка. Родители ребёнка обратились за помощью к правоохранителям, которыми незамедлительно был организован поиск пропавшей.
Ориентировки семилетней девочки были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы. Одному наряду, состоящему из Артёма Абдрахманова и Алексея Саранина во время обхода района поисков удалось заметить ребёнка, похожего на разыскиваемую.
Полицейские подошли к девочке и выяснили, что она заигралась и не заметила, как отошла далеко от дома. Телефона при себе у неё не было, поэтому родители не могли связаться с ней. Пропавшую доставили в ближайший отдел полиции, где семья воссоединилась.
«Противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подчеркнув, что незамедлительное обращение к правоохранителям при пропаже ребёнка позволит оперативнее разыскать его.