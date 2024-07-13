40 млн рублей направили пострадавшим от наводнения жителям Дальнереченска

Пострадавшим от наводнения жителям Дальнереченска в Приморье направлено почти 40 млн рублей. Работы по предотвращению последствий паводков начинаются там, где вода полностью ушла. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 13 июля, совершил рабочую поездку в муниципалитет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Работа оценочных комиссий в Дальнереченском городском округе продолжается в усиленном режиме. Всего в муниципалитете от воды пострадало более 170 домов и 285 придомовых территорий. Жителям, чье имущество оказалось затоплено, уже направлено почти 40 млн рублей на компенсацию ущерба, нанесенного имуществу.
В то же время в Дальнереченске продолжают работать волонтерские бригады: сотрудники МЧС России и минГОЧС Приморья помогают социально незащищенным категориям граждан наводить порядок в домах и во дворах.
Также работают специальные машины для дезинфекции помещений и тепловые пушки, проводится очистка в зданиях школ и других социальных учреждений, чтобы начать в них ремонт. Глава региона посетил школу № 12 Дальнереченска и оценил, как ведется подготовка к аварийно-восстановительным работам. По плану образовательная организация снова откроет для ребят свои двери в этом году.
По словам губернатора, сейчас первостепенная задача — разработать меры, которые минимизируют последствия паводков в Дальнереченске. Речь идет о строительстве дамб, проведении дорожных работ, установке водопропускных труб. Масштабные работы начнутся после полного схода воды.
«Сейчас это первая задача по превентивным мероприятиям. Она может быть сложной, так как вода еще не везде сошла и техника может зайти не везде, но тем не менее. После полного схода воды по всему Дальнереченскому округу комплексная работа по обеспечению безопасности от всех паводковых явлений, чтобы мы могли предупредительными методами ликвидировать последствия природных угроз», — сказал Олег Кожемяко.
Губернатор Приморья лично координирует аварийные работы в северных муниципалитетах, пострадавших от наводнения. Наибольший удар стихии пришелся на Дальнереченск, в городе продолжает действовать режим ЧС.