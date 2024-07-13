40 млн рублей направили пострадавшим от наводнения жителям Дальнереченска

«Сейчас это первая задача по превентивным мероприятиям. Она может быть сложной, так как вода еще не везде сошла и техника может зайти не везде, но тем не менее. После полного схода воды по всему Дальнереченскому округу комплексная работа по обеспечению безопасности от всех паводковых явлений, чтобы мы могли предупредительными методами ликвидировать последствия природных угроз», — сказал Олег Кожемяко.