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Реку Тобол в Кургане признали непригодной для купания

От жары в вода стала грязнее.

Мэрия Кургана призвала горожан воздержаться от купания в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» — взятые там пробы воды показали ухудшение ее качества из-за жары, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.

Власти города отметили, что уровень загрязнения реки неопасен для жизни и здоровья людей, тем не менее лучше выбрать для отдыха другое место. Например, Голубые озера, где вода и песок на пляже соответствуют нормам.

Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области продолжает мониторинг качества воды в Тоболе и сообщит, когда там снова можно будет купаться.

туризм и отдых