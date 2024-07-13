Реку Тобол в Кургане признали непригодной для купания

Мэрия Кургана призвала горожан воздержаться от купания в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» — взятые там пробы воды показали ухудшение ее качества из-за жары, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.
Власти города отметили, что уровень загрязнения реки неопасен для жизни и здоровья людей, тем не менее лучше выбрать для отдыха другое место. Например, Голубые озера, где вода и песок на пляже соответствуют нормам.
Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области продолжает мониторинг качества воды в Тоболе и сообщит, когда там снова можно будет купаться.