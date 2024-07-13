Международный этнофестиваль «МИР Сибири» получил поддержку ЮНЕСКО

Двадцатый международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» снова получил поддержку ЮНЕСКО. Об этом говорится в официальном письме, поступившем из штаб-квартиры организации на имя губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эдуард Фирмин пожелал организаторам и участникам фестиваля реализации всех поставленных задач, ярких выступлений и всего самого доброго.
Отметим, Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) уже в третий раз берёт «МИР Сибири» под патронат. Впервые фестиваль получил эгиду в 2019-м, а год спустя вновь подтвердил свой высокий статус.
Присвоение патроната предоставляет возможность громко заявить о себе в мировом медиапространстве, признаёт социальную значимость проекта, позволяет развивать межкультурный диалог и международное сотрудничество.