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Международный этнофестиваль «МИР Сибири» получил поддержку ЮНЕСКО

Организация уже в третий раз берёт фестиваль под патронат.

Источник: Этнофестиваль "Мир Сибири"

Двадцатый международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» снова получил поддержку ЮНЕСКО. Об этом говорится в официальном письме, поступившем из штаб-квартиры организации на имя губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эдуард Фирмин пожелал организаторам и участникам фестиваля реализации всех поставленных задач, ярких выступлений и всего самого доброго.

Отметим, Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) уже в третий раз берёт «МИР Сибири» под патронат. Впервые фестиваль получил эгиду в 2019-м, а год спустя вновь подтвердил свой высокий статус.

Присвоение патроната предоставляет возможность громко заявить о себе в мировом медиапространстве, признаёт социальную значимость проекта, позволяет развивать межкультурный диалог и международное сотрудничество.

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