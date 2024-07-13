Международный этнофестиваль «МИР Сибири» получил поддержку ЮНЕСКО

Отметим, Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) уже в третий раз берёт «МИР Сибири» под патронат. Впервые фестиваль получил эгиду в 2019-м, а год спустя вновь подтвердил свой высокий статус.