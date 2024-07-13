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В Перми вылетевший на пути автомобиль парализовал движение трамваев

ДТП произошло на бульваре Гагарина.

Источник: Аргументы и факты

Автомобиль, вылетевший на трамвайные пути в результате ДТП на бульваре Гагарина, парализовал движение трамваев в Перми утром 13 июля.

Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что происшествие случилось недалеко от перекрёстка с улицей Студенческой.

«Водитель с места ДТП скрылся. Трамваи стоят в обе стороны», — сообщают очевидцы в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».

Они также опубликовали фото, на которых видно стоящую на трамвайных путях иномарку. Передняя часть машины серьёзно повреждена. Двери открыты.