В Перми вылетевший на пути автомобиль парализовал движение трамваев

Автомобиль, вылетевший на трамвайные пути в результате ДТП на бульваре Гагарина, парализовал движение трамваев в Перми утром 13 июля.
Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что происшествие случилось недалеко от перекрёстка с улицей Студенческой.
«Водитель с места ДТП скрылся. Трамваи стоят в обе стороны», — сообщают очевидцы в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».
Они также опубликовали фото, на которых видно стоящую на трамвайных путях иномарку. Передняя часть машины серьёзно повреждена. Двери открыты.