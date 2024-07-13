В Новосибирске отложили идею о пешеходной улице Ленина

По словам вице-мэра Новосибирска, начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Ксении Антоновой, в городе продолжается обсуждение создания пешеходной зоны на улице Ленина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мэрия для СМИ».
«Считаю, что проект нуждается в более детальной проработке, так как постоянное перекрытие движения на улице Ленина не стоит принимать без учёта мнения людей. Кардинальные решения в данном случае не должны приводить к конфликтам среди жителей», — уточнила она.
Также, Ксения Антонова дополнила, что решение о запрете движения на улице Ленина не может быть принято без проведения комплексного благоустройства самой улицы.
Напомним, что Ксения Антонова заняла место Анны Терешковой в мэрии Новосибирска.