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В Новосибирске отложили идею о пешеходной улице Ленина

О том, что улицу Ленина могут сделать пешеходной, сообщила вице-мэра Новосибирска.

Источник: Om1.ru

По словам вице-мэра Новосибирска, начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Ксении Антоновой, в городе продолжается обсуждение создания пешеходной зоны на улице Ленина. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мэрия для СМИ».

«Считаю, что проект нуждается в более детальной проработке, так как постоянное перекрытие движения на улице Ленина не стоит принимать без учёта мнения людей. Кардинальные решения в данном случае не должны приводить к конфликтам среди жителей», — уточнила она.

Также, Ксения Антонова дополнила, что решение о запрете движения на улице Ленина не может быть принято без проведения комплексного благоустройства самой улицы.

Напомним, что Ксения Антонова заняла место Анны Терешковой в мэрии Новосибирска.