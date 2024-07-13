В Амурском поселке Омска выпали осадки в виде порошка

Отметим, о подобных выбросах оттенков от черного от светло-серого жители Омска часто сообщали в июне 2024 года. Обычно такие «осадки» замечали в районе улицы 10 лет Октября, Чкаловского поселка, тогда как в Амуре появлялись редко.