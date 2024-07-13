В Амурском поселке Омска выпали осадки в виде порошка

В субботу, 13 июля 2024 года, в телеграм-канале «ЧП Омск» появились фотографии, сделанные, как заявляется, в Амурском поселке.
«И снова Омск. И снова травят. Осадок на машине в виде серо-белого порошка с оттенком синего. Амур, 7.30 утра, 13.07.2024», — говорится в сообщении.
На фотографиях виден мелкий светло-серый порошок, покрывший машину. Судя по всему, он выпал везде, но заметен в основном на автомобилях.
Отметим, о подобных выбросах оттенков от черного от светло-серого жители Омска часто сообщали в июне 2024 года. Обычно такие «осадки» замечали в районе улицы 10 лет Октября, Чкаловского поселка, тогда как в Амуре появлялись редко.