15 сёл Каркаралинского района обеспечат качественным водоснабжением

Ещё в девяти устанавливают блочно-модульные насосные станции. Эти проекты должны обеспечить сельчан качественной питьевой водой.
Этого ждут жители посёлка Карагайлы, сёл Буркитты, Теректы, Угар, Матак и Томар.
Осенью первыми с водой будут жители Угара, Матака и Томара.
— В сельских округах Угар и Томар водопроводы были, но работали с перебоями. Поэтому жители Угара, села Матак, который относится к нему, и сельского округа Томар вынужденно пользовались водой из своих скважин. Но вода там солёная. Было принято решение построить новые сети в этих сёлах. Работы уже выполнены на 70 процентов. В остальных населённых пунктах работы продолжаются, это переходящие проекты, — рассказал руководитель Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района Талгат Омаров.
Также завершается строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы, который поможет решить проблему дефицита воды в городе.
Блочно-модульные насосные станции устанавливают в сёлах, где проживает не более 200 человек. Это Бастал, Мыржык, Белдеутас, Милыбулақ, Жалпакшилик, Карыншы, Кызылшилик, Аккора и Шоптиколь.
— В Карыншы и Жалпакишилике работы уже завершены. В остальных сёлах тоже за лето установят новые насосные станции. Выполнение всех этих проектов позволит довести показатель обеспеченности качественной питьевой водой в районе до 93 процентов, — говорит руководитель Отдела ЖКХ, ПТ и АД Каркаралинского района Куандык Таласбаев.
Немалое внимание в районе уделяют и доступности медицинской помощи. В 13 сёлах строят ФАПы, медпункты и врачебные амбулатории.