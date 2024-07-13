15 сёл Каркаралинского района обеспечат качественным водоснабжением

— В сельских округах Угар и Томар водопроводы были, но работали с перебоями. Поэтому жители Угара, села Матак, который относится к нему, и сельского округа Томар вынужденно пользовались водой из своих скважин. Но вода там солёная. Было принято решение построить новые сети в этих сёлах. Работы уже выполнены на 70 процентов. В остальных населённых пунктах работы продолжаются, это переходящие проекты, — рассказал руководитель Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района Талгат Омаров.