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Экологическая экспедиция для школьников из 34 регионов стартовала в Байкальске

В экспедиции также участвуют победители конкурса «Учитель года» разных лет.

Источник: Комсомольская правда

В Байкальске стартовала экологическая экспедиция для школьников из 34 регионов России. Среди участников также победители конкурса «Учитель года» в разные года. Как сообщают в правительстве Иркутской области, всего в проекте задействовано около 300 человек.

— Этот всероссийский проект проходит ежегодно в разных регионах России, представляющих особый интерес в природном, геологическом и историческом отношениях. Для нашего региона большая честь и ответственность принимать это масштабное мероприятие, — поделился министр образования региона Максим Парфенов.

В первую очередь мероприятие проводят для обмена опытом в сфере образования и педагогики. Участники экспедиции делятся своим опытом и авторскими практиками.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре за летний период отремонтируют более сотни образовательных учреждений. В 14 из них работы уже завершили.