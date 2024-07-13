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Распределять рыбу по талонам предлагают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае представители Общественной палаты предложили распределять рыбу по талонам.

Источник: Freepik

Для этого предлагается ввести социальные карты для малоимущих.

О новой готовящейся к реализации инициативе рассказал в интервью «Восток России»‎ член общественной палаты региона Сергей Рябченко. По его словам, социальная карта будет распространяться на несколько групп товаров. По сниженным ценам можно будет купить яйца, рыбу и другие продукты. Например, яйца могут предлагать по этой карте со скидкой 30−40%.

Подобные проекты уже действуют на территории России. По таким картам жители получают скидки на проезд, оплату ЖКХ и другие услуги и товары.

В Хабаровском крае уже работает проект для жителей региона «Муравьев-Амурский»‎. По этой карте предоставляются скидки в крупных городских магазинах, медцентрах и других организациях. Ей пользуются 10 000 человек, но он направлен не на малоимущих, а на всех желающих.

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