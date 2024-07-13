Распределять рыбу по талонам предлагают в Хабаровском крае

О новой готовящейся к реализации инициативе рассказал в интервью «Восток России»‎ член общественной палаты региона Сергей Рябченко. По его словам, социальная карта будет распространяться на несколько групп товаров. По сниженным ценам можно будет купить яйца, рыбу и другие продукты. Например, яйца могут предлагать по этой карте со скидкой 30−40%.