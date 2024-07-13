По следам убийства в Кишиневе: коррупция рождает вседозволенность

Запрос на убежище от иностранного гражданина не позволяет его задерживать или запрещать ему въезд в страну, а затягивание рассмотрения дел годами позволяет этим лицам оставаться на свободе.
«Сегодня в Республике Молдова находятся 38 иностранных граждан, разыскиваемых за банковские мошенничества, уклонения от налогов и, в некоторых случаях за преступления с применением насилия, которые пользуются вышеописанной ситуацией. В результате заседания мы договорились о срочном изменении нормативной базы по вопросу убежища в Республике Молдова».
Он попросил МВД принять меры по проверке ситуации с лицами, ищущими убежища, включая тех, кому было отказано в таковом и кто находится в судебном процессе.
«Государственные учреждения будут следить за тем, чтобы иностранные граждане, въезжающие на территорию Республики Молдова, не представляли социальной угрозы, а наши граждане были в безопасности».
Напомним, что убитый в Кишиневе член турецко-британского бандформирования прибыл в Молдову из Украины как беженец, об этом журналистам заявил начальник Главного инспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну.
«Он бежал из турецкой тюрьмы сначала на Украину, а с началом войны [на Украине] через Приднестровский регион проник в Молдову».
На вопрос прессы, не думает ли он уйти в отставку в связи со случившимся, Чернэуцяну ответил отрицательно.
Между тем в СМИ появилась официально не подтвержденная информация о том, что застреленный в Кишиневе 10 июля криминальный авторитет одной из крупных иностранных ОПГ, 41-летний мужчина турецкого происхождения, скорее всего, вступил в конфликт с другим криминальным авторитетом, оба преследовались по закону за наркотрафик.
Генеральная прокуратура Молдовы объявила о возбуждении уголовного дела по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью».
ЧП произошло в Кишиневе днем 10 июля. На летней террасе в секторе Рышкановка был застрелен иностранный гражданин турецкого происхождения. По данным полиции, он как лидер преступной группы находился в розыске по линии Интерпола и подлежал аресту и экстрадиции, однако запросил убежища в Молдове. Рассмотрение дела затянулось, и преступник свободно жил в Кишиневе не менее года.