В Хабаровске шумно отпраздновали Сабантуй

Сегодня на набережной Хабаровска прошёл национальный праздник Сабантуй. Это ежегодное народное празднование окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Жителей и гостей города ждали концертная программа, национальные состязания в борьбе и 300 порций бесплатного татарского плова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я здесь бываю по работе достаточно редко, но с татарами Хабаровска общаюсь регулярно, хоть и живу в Екатеринбурге. Меня пригласили на Сабантуй примерно месяц назад, и я договаривался в авиакомпании, чтобы мой рейс в Хабаровск пришелся на сегодня. И вот я тут, прилетел утром в кабине самолета, — поделился пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов. В концерте и в культурной программе в целом принимали участие коллективы не только из Хабаровска, но и из Владивостока. Ну, а самой главной изюминкой был плов, который смогли отведать все желающие.
— Мой сын с коллегами приготовил 300 порций бесплатного плова, чтобы угостить хабаровчан. Еще сегодня мы предложили гостям поучаствовать в таком конкурсе, он традиционный у нас: с завязанными глазами нужно разбить палкой керамический горшок. Это не так легко, но со второй-третьей попытки у наших гостей получалось, — рассказал председатель общественной организации «Хабаровская городская национально-культурная автономия татар “Хабар” Сарвердин Туктаров. Кстати, в качестве приза батыр (то есть богатырь, победитель соревнований в национальной татарской борьбе куреш) получил живого барана, которого привели в парк.