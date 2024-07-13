В Хабаровске шумно отпраздновали Сабантуй

— Я здесь бываю по работе достаточно редко, но с татарами Хабаровска общаюсь регулярно, хоть и живу в Екатеринбурге. Меня пригласили на Сабантуй примерно месяц назад, и я договаривался в авиакомпании, чтобы мой рейс в Хабаровск пришелся на сегодня. И вот я тут, прилетел утром в кабине самолета, — поделился пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов. В концерте и в культурной программе в целом принимали участие коллективы не только из Хабаровска, но и из Владивостока. Ну, а самой главной изюминкой был плов, который смогли отведать все желающие.