Хоценко прибыл в пострадавший от половодья Усть-Ишимский район Омской области

"Приехали в деревню Эбаргуль. Здесь было затоплено 38 домов. Сейчас вода ушла, проведена дезинфекция и обследование, продолжается просушка.
Приняли решение закрепить за деревней Эбаргуль два района — Горьковский и Павлоградский. Поручил главам районов Михаилу Юрьевичу Болтрику и Александру Владимировичу Сухоносову сформировать на своих территориях бригады строителей, которые начнут ремонтировать дома. В первую очередь поможем пожилым людям.
Пообщался с жителями, большинство уже получили выплаты по утрате имущества. Оценили также состояние социальных объектов. Будем обращаться в федеральные Министерства просвещения, культуры, здравоохранения за поддержкой по их восстановлению.
Село Усть-Ишим. Затопленными в населенном пункте остаются 9 домов. Поручил главе района Александру Степановичу Седельникову нарастить темпы по обследованию домовладений, чтобы жители могли скорее получить компенсацию в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утрату имущества. Здесь также продолжается дезинфекция и просушка домовладений. Поставил задачу главе района зайти в каждый дом, пообщаться с каждым человеком, чтобы жители знали обо всех мерах поддержки.
Село Усть-Ишим. Затопленными в населенном пункте остаются 9 домов. Поручил главе района Александру Степановичу Седельникову нарастить темпы по обследованию домовладений, чтобы жители могли скорее получить компенсацию в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утрату имущества. Здесь также продолжается дезинфекция и просушка домовладений. Поставил задачу главе района зайти в каждый дом, пообщаться с каждым человеком, чтобы жители знали обо всех мерах поддержки", — сообщил в своем телеграм-канале Хоценко.
Ранее глава региона заявлял о продлении срока подачи обращений за выплатами жителям, пострадавшим от паводка.
Отметим, что максимальный уровень Иртыша в это половодье в Усть-Ишиме составил 946 см 18 мая 2024 года, а Ишима в селе Орехово — 1576 см 17 мая 2024 года. Были затоплены сотни домов, а эвакуированы — около двух тысяч человек.