Хоценко прибыл в пострадавший от половодья Усть-Ишимский район Омской области

Село Усть-Ишим. Затопленными в населенном пункте остаются 9 домов. Поручил главе района Александру Степановичу Седельникову нарастить темпы по обследованию домовладений, чтобы жители могли скорее получить компенсацию в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утрату имущества. Здесь также продолжается дезинфекция и просушка домовладений. Поставил задачу главе района зайти в каждый дом, пообщаться с каждым человеком, чтобы жители знали обо всех мерах поддержки", — сообщил в своем телеграм-канале Хоценко.