Налоговый скандал: крупнейший владелец маршруток Полоцка попал под следствие

Под следствие попал крупнейший автоперевозчик маршрутными такси, который работал в Полоцком районе, Полоцке и Новополоцке.
«Криминальную схему ухода от уплаты налогов в государственный бюджет коммерческая компания использовала в течение нескольких лет».
Там сообщили, что в результате дробления бизнеса собственник основной компании не доплатил в бюджет налогов на сумму 2,2 млн. рублей.
Согласно схеме, которую вскрыла финансовая милиция, владелец бизнеса зарегистрировал на формальных собственников 15 фирм, куда распределялась выручка с целью ее сокрытия налогов. Когда доходы автоперевозчика стали расти, выросло и число аффилированных структур.
После того, как была вскрыта данная криминальная схема ухода от налогов в особо крупном размере, в отношении организатора бизнеса и его сообщников возбудили уголовное дело.
При обысках в офисах и по месту жительства фигурантов дела наложены аресты на их имущество, а это более 100 автомобилей, а также 20 единиц коммерческой недвижимости, сказали в КГК.
Там также сообщили, что организатор преступной схемы сотрудничает со следствием признал вину, погашает причиненный государству ущерб.
Признательные показания дали и другие фигуранты дела.
В КГК сообщили, что кроме налоговых махинаций в фирме установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах», финансовая милиция продолжает проверку.