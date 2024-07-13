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Налоговый скандал: крупнейший владелец маршруток Полоцка попал под следствие

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Финансовая милиция Новополоцкого района (Витебская область) вскрыла криминальную схему ухода от уплаты налогов, сообщили в КГК.

Источник: Sputnik.by

Под следствие попал крупнейший автоперевозчик маршрутными такси, который работал в Полоцком районе, Полоцке и Новополоцке.

«Криминальную схему ухода от уплаты налогов в государственный бюджет коммерческая компания использовала в течение нескольких лет».

сообщили Sputnik в пресс-службе КГК Беларуси.

Там сообщили, что в результате дробления бизнеса собственник основной компании не доплатил в бюджет налогов на сумму 2,2 млн. рублей.

Согласно схеме, которую вскрыла финансовая милиция, владелец бизнеса зарегистрировал на формальных собственников 15 фирм, куда распределялась выручка с целью ее сокрытия налогов. Когда доходы автоперевозчика стали расти, выросло и число аффилированных структур.

После того, как была вскрыта данная криминальная схема ухода от налогов в особо крупном размере, в отношении организатора бизнеса и его сообщников возбудили уголовное дело.

При обысках в офисах и по месту жительства фигурантов дела наложены аресты на их имущество, а это более 100 автомобилей, а также 20 единиц коммерческой недвижимости, сказали в КГК.

Там также сообщили, что организатор преступной схемы сотрудничает со следствием признал вину, погашает причиненный государству ущерб.

Признательные показания дали и другие фигуранты дела.

В КГК сообщили, что кроме налоговых махинаций в фирме установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах», финансовая милиция продолжает проверку.